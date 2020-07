Moderna e Merck dizem que pretendem lucrar com vacinas contra o novo Coronavírus 

A Moderna Inc e a Merck & Co disseram a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos nesta Terça-feira que esperam lucrar com as suas vacinas contra o novo Coronavírus assim que elas forem aprovadas quando há temores de que elas não sejam acessíveis a todos.

“Não venderemos a nossa vacina a preço de custo, embora seja prematuro para nós, já que estamos longe de entender a base de custo”, disse Julie Gerberding, chefe da área de pacientes da Merck, ao subcomité de Supervisão e Investigações da Câmara dos Deputados, em uma audiência virtual.

A Merck ainda não iniciou os testes da sua vacina experimental em humanos, o que a deixa atrás das principais candidatas. Executivos da Johnson & Johnson e da AstraZenecaPlc disseram em depoimentos que venderão as suas respectivas vacinas em potencial sem margem de lucro durante a pandemia.

Gerberding e um representante da Moderna não comentaram o preço que têm em mente para as suas vacinas na audiência, que se concentrou nos esforços para desenvolver uma vacina segura, eficiente e amplamente acessível contra a Covid-19, que já causou a morte de 600 mil pessoas.

A Pfizer Inc tem dito que a empresa pretende lucrar com a sua possível vacina contra o novo Coronavírus se esta for aprovada. Mas o executivo-chefe da farmacêutica, John Young, disse num depoimento: “Reconhecemos que esta é uma época extraordinária, e o nosso preço refletirá isso.”

Ao contrário das rivais Moderna e AstraZeneca, a Pfizer não recebeu financiamento norte-americano para o desenvolvimento da sua vacina.