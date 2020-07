Nova Agrolider prevê colher 30 mil toneladas de batata-rena na Quibala

A Nova Agrolider colhe este ano, na Quibala, província do Cuanza Sul, 30 mil toneladas de batata-rena, um aumento de mais de cinco mil toneladas, em relação ao igual período anterior, informou Quarta-feira, 22, o administrador da empresa, João Macedo

Da produção a ser colhida consta, igualmente, 14 mil toneladas de cebola e 20 mil toneladas de cenoura.

A Nova Agrolider explora cerca de mil hectares de terras com hortícolas.

João Macedo avançou que 100 a 200 toneladas são canalizadas aos principais mercados, sobretudo em Luanda, independentemente da época agrícola. “Não temos produção sazonal. A nossa rotação de culturas é feita produzindo, acima de tudo as hortícolas como a batata rena, cebola, couve-flor, cenoura, milho, alho francês, abóbora e outros.

Com foco na exportação, avançou que cerca de 60 tonelada de produtos agrícolas vai para a República Democrática do Congo, augurando o mercado português, italiano e francês como próximos passos.

No domínio da produção do café, informou terem sido investidos 800 mil dólares na fábrica de processamento, torração e moagem com capacidade para 10 toneladas de café/hora.

A pretensão da empresa, de acordo com o responsável, é o aumento da capacidade de produção interna, promoção do emprego, qualificação da mão-de-obra nacional, melhoria do abastecimento do mercado interno, substituição das importações e contribuição para melhoria da balança de pagamentos do país.

A empresa agrícola instalada na Quibala conta com 600 trabalhadores distribuídos nas áreas da agricultura, pecuária, montagem de infra-estruturas e construção metalomecânica.

A fazenda Nova Agrolider explora uma extensão de seis mil hectares e uma produção anual de mais de 150 mil toneladas de produtos agrícolas.