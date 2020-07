Vietname garante ajudar Angola na luta contra COVID-19

O Vice-Primeiro-Ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Vietname, Pham Binh Minh, manifestou a intenção de ajudar Angola na luta contra o novo coronavírus, recentemente, numa audiência que concedeu ao embaixador de Angola naquele país asiático, Agostinho Fernandes.

Devido ao sucesso do Vietname na luta contra a pandemia da Covid-19, Agostinho Fernandes solicitou o apoio deste país, para travar os transtornos causados por esse vírus, em Angola, que já soma 812 infectados.

Assim, Pham Binh Minh garantiu apoiar Angola através do fornecimento de materiais e equipamentos de combate e prevenção da pandemia.

Além disso, os emissários analisaram questões relacionadas à cooperação política e diplomática entre os dois estados, tendo as mesmas sido consideradas excelentes.

Na perspectiva da celebração do 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas, as duas partes corroboraram da necessidade do reforço da cooperação económica, esta entendida como cooperação preferencial, tendo para efeito sido manifestado interesses nas áreas da Indústria, Comercio, Investimento, Agricultura, Turismo, e envolvimento do Sector Privado.

Por seu turno, foi perspetivada a possibilidade de assinatura de um acordo laboral e seu respectivo enquadramento consular.