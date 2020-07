Zito Luvumbo com um pé fora do 1º de Agosto 

O avançado do 1º de Agosto, Zito Luvumbo, pode ser dado como certo no Pyramide do Egipto da primeira divisão, de acordo com uma fonte deste jornal.

A direcção do clube fundado em 1977 “finta” os factos, mas é ponto assente que o internacional angolano quer actuar no futebol egípcio.

A negociação entre as partes decorre sem sobressaltos e a bom ritmo há largos dias em vários moldes por força da pandemia que assola o mundo.

Zito Luvumbo, pelo desempenho que teve no CAN em sub-20 na Tanzânia, encantou vários olheiros dentro e fora do continente africano.

O atleta capitalizou mais a sua imagem no Mundial da categoria que o Brasil acolheu, sendo que comandou o jogo ofensivo dos Palanquinhas.

De regresso ao país, o internacional angolano escreveu o seu nome no Girabola, bem como nas competições africanas.

Nos palcos por onde passou, Zito Luvumbo despertou o interesse dos dirigentes do Pyramide e por isso estão interessados em ter o jogador na sua esfera.

A acontecer, o 1º de Agosto terá um terceiro jogador a actuar no futebol das terras do Faraó, palco onde já desfilaram Gilberto, Flávio e Avelino Lopes (Petro de Luanda).

Geraldo e Ary Papel, ambos avançados do clube militar, estão neste momento ao serviço do Al Haly e do Zamalek, equipas da cidade do Cairo.

Com a criação da Academia, o 1º de Agosto, nos últimos anos, tem sido o clube que mais negoceia com clubes estrangeiros.

Gelson Dala, Show e Capita são atletas angolanos formados no 1º de Agosto que neste momento actuam no futebol do Velho Continente.