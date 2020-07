Certidões de óbito das vítimas de conflitos políticos analisadas hoje em Luanda

A décima reunião da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos (CIVICOP) acontece hoje, em Luanda, em sistema de vídeo-conferência.

Segundo uma nota enviada ao OPAÍS, a reunião terá uma participação alargada para todas as pessoas identificadas com o projecto, quer residentes no país, quer no exterior.

A nota refere que constam na agenda do encontro questões relacionadas com as certidões de óbito e com a construção do monumento em memória das vítimas dos conflitos políticos ocorridos em Angola.

O plenário analisará, igualmente, o memorando e as recomendações da reunião do Grupo Técnico Científico que se tem dedicado a estudos sobre matérias atinentes aos objectivos da comissão, bem como do seu plano de trabalho e do fluxograma de tarefas