Cinema em casa no ecrã “Resgate Bilionário” e “Vida Desfeita”

No prosseguimento da programação do canal Zap Viva que propõe “cinema em casa”, no quadro do imperativo “Fica em casa”, face à pandemia da Covid-19, e enquanto as salas tradicionais de cinema não estiverem abertas, duas películas saltam à vista para esta Sexta-feira e Domingo, a partir das 22 horas.

A primeira proposta é “Regaste Bilionário”, em que bilionários frustrados com o comportamento dos seus filhos matriculam-nos num acampamento localizado numa ilha remota famoso por dar limites a jovens ricos e rebeldes.

Porém, quando o acampamento é tomado por um grupo de criminosos, são os estudantes que tomam as rédeas da situação e têm a responsabilidade de salvar suas próprias vidas. O filme tem na realização Jim Gillespie e na interpretação os actores: Jeremy Sumpter, Phoebe Tonkin, Ed Westwick. Já para Domingo, a proposta recai para “Vida Desfeita”.

Trata-se de um promissor jogador de futebol americano que descobre que tem cancro. O jovem tem agora à sua frente uma árdua batalha para vencer a doença e regressar aos campos. Pelo meio as suas relações familiares e a sua resiliência serão testadas ao máximo. É um filme realizado por Mario Van Peebles e dão rosto aos personagens os actores: Curtis "50 CENT" Jackson, Ray Liotta, Lynn Withfield, Mario Van Peebles, Ambyr Childers.