Força Aérea da Romênia acciona caças para acompanhar 2 bombardeiros russos sobre mar Negro 

A Força Aérea da Roménia accionou caças para acompanharem dois bombardeiros russos de longo alcance Tu-22M3 durante um vôo planeado sobre o mar Negro, informou nesta Quinta-feira (23) o Ministério da Defesa russo.

“Dois bombardeiros Tu22M3 de longo alcance […] realizaram um vôo de rotina sobre águas neutras do mar Negro. No vôo, as tripulações dos aviões percorreram cerca de 4.500 Km, permanecendo no ar mais de cinco horas. Em determinadas etapas da rota, as aeronaves foram acompanhadas por caças MiG-21 da Força Aérea da Roménia”, lê-se no comunicado.

Segundo observa a entidade, os pilotos da aviação de longo alcance da Rússia conduzem frequentemente vôos sobre as águas internacionais do Ártico, do Atlântico Norte, do Pacífico, dos mares Negro e Báltico, sempre “em estrita conformidade com as regras internacionais”, ressalta o comunicado.

No início desta semana, no Noroeste do mar Negro começaram os exercícios militares Sea Breeze 2020, com forças da Ucrânia e de países-membros da OTAN.

Militares russos informaram que a Frota do Mar Negro monitora os navios e aviação da OTAN envolvidos nessas manobras. Estima-se que aproximadamente dois mil militares, 27 navios e 19 aeronaves de um total de nove países participarão nas manobras, incluindo o Japão e a Coreia do Sul.O Tu-22M3, juntamente com o Tu-95 e Tu-160, fazem parte da espinha dorsal do poder estratégico russo.