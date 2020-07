ONU aceita realizar sessão do Comité de Sanções e Peritos sobre a Líbia

Al-Sunni explicou, nesta Quinta-feira, que esta sessão do CS, cuja presidência rotativa é assumida pela Alemanha, aceitou, com o apoio de vários países, o pedido do Governo líbio de União Nacional, de realizar uma sessão em finais de Julho corrente, na presença dos países citados nos relatórios internacionais e dos Estados implicados na violação do embargo sobre as armas na Líbia, nas tentativas de contrabando de petróleo e noutras violações das resoluções do CS.

Em meados de Julho corrente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo de União Nacional anunciou ter submetido um pedido para uma sessão do Comité de Sanções e Peritos sobre a Líbia, através da sua Missão junto das Nações Unidas, anunciou o diplomata líbio.

Explicou que este pedido se inscreve no quadro dos esforços do Ministério “para desmascarar os países que contribuíram e contribuem ainda para apoiar (..) as tentativas de militarização do Estado e de controlo do potencial do país.

” Os países, como os Emiratos Árabes Unidos, principais aliados do marechal Khalifa Haftar, foram citados em relatórios do Comité de Sanções como sendo violadores do embargo sobre as armas imposto à Líbia desde 2011.