Organização propõe-se a desenvolver projectos turísticos na região angolana do Okavango

Trata-se da Organização Luiana, composta maioritariamente por sócios angolanos, que pretende obter uma concessão para explorar e desenvolver projectos turísticos na região angolana do Okavango, o maior potencial turístico de Angola, em função da sua riqueza natural, cultural e histórica.

A Luiana pretende abraçar a estratégia do Governo de diversificação da economia, contribuindo para o aproveitamento do potencial turístico da região angolana do Okavango. Para o efeito, apresentou a sua intenção junto da Agência Nacional para a Gestão da Região do Okavango (ANAGERO), o órgão responsável pela promoção, atracção e facilitação do investimento privado na região.

Em 2000, a organização detinha o direito de explorar a coutada do Luiana, tendo, na época, desenvolvido algumas actividades de desminagem, reabilitação das infra-estruturas e contratação de fiscais. Entretanto, em 2011, com a transformação em Parque Nacional de Luengue-Luiana, o grupo, de acordo com a lei, perdeu esse direito.

Ainda assim, a organização pretende agora concorrer para voltar a desenvolver os seus projectos turísticos naquela região, que tão bem conhece. Em nota, a Agência Nacional para Gestão da Região do Okavango enaltece que constitui um bom indicador o interesse que a região do Okavango desperta a quem lá quer investir. A zona precisa sim de investimentos, essencialmente de Infra- estruturas.