Djalma Campos “longe” da FAF 

O internacional angolano, Djalma Campos, no que concerne as relações profissionais, está longe da Federação Angolana de Futebol (FAF).

Em declarações à imprensa, o jogador que está em fim de contrato com o Alanya Sport da Turquia, disse que desde que terminou o CAN do Egipto nunca mais teve contacto com os membros do órgão que rege a modalidade no país.

Djalma Campos reconheceu o carinho que recebe dos angolanos, por isso mostrou-se disponível em jogar pelos Palancas Negras.

Mas, o internacional angolano fez saber que o actual elenco da FAF tem muitos problemas, no entanto precisa rever algumas posições.

Por isso, é capaz de vestir a camisola da Selecção Nacional quando este grupo vencer o seu mandato na Federação Angolana de Futebol.

Djalma Campos está livre, mas não aventou sequer a possibilidade de jogar no futebol angolano, uma vez que não ignora o campeonato angolano.

Por sua vez, o presidente cessante da FAF Artur Almeida disse que o internacional angolano é “convocável”, logo, tudo depende do seleccionador nacional Pedro Gonçalves.

O cessante da FAF fez saber que Djalma Campos é um atleta a ter em conta nos Palancas Negras, aliás, já capitaneou várias vezes o grupo nas competições internacionais.