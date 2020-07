Kabuscorp já pensa no Girabola 2021/2022 

A direcção do Kabuscorp do Palanca, formação que sofre uma penalização da FIFA por razões de dívida com o craque Rivaldo, já pensa no Girabola 2021/2022.

A formação do Palanca cria as condições técnicas e administrativas para reaparecer em grande na maior festa do futebol angolano.

Por esta razão, vai começar pela Segundona, prova que “atira” os candidatos à primeira divisão do Campeonato Nacional.

O presidente do Kabuscorp do Palanca, Bento Kangamba, em declarações à imprensa, adiantou que estão a criar condições para o efeito.

Com isso, os aspectos que dão vida ao clube já estão em curso, logo a alegria dos adeptos está a ser preparada com muitas cautelas.

Bento Kangamba fez saber também que novos ventos vão soprar no clube, aliás, já tombou clubes de peso no Campeonato Nacional de futebol.

A formação do Palanca já conquistou o Girabola, num período em que ultrapassou muitos adversários de peso durante anos.

No Girabola, o Kabuscorp do Palanca animou trazendo jogadores de peso e de várias nacionalidades no Campeonato Nacional.

O congolês Tresor Mputo Mabi e o brasileiro Rivaldo são as referências que o emblema do Palanca animou, num passado recente, a maior festa do futebol em Angola nos últimos anos.