Lampard disponível para “beber cerveja” com Klopp 

Depois de Jurgen Klopp, foi a vez de Frank Lampard comentar a troca de palavras entre ambos no final do último Liverpool-Chelsea (5-3). O inglês esclareceu que ficou irritado, não pela forma como o adversário festejou a vitória, mas por algumas reações vindas do banco dos reds.

“É preciso esclarecer uma coisa: escreveram em algumas notícias que eu fiquei chateado com os festejos do Liverpool. Longe disso. Penso que, depois da época que fizeram, o Liverpool deve celebrar da forma que bem entender. Podem fazê-lo da forma como fizeram após o apito final, após cada golo que marcam, e vão celebrar uma vez mais com os adeptos assim que tal seja possível. Até podia beber uma cerveja com Klopp e brindar o sucesso do Liverpool”, afirmou o técnico do Chelsea em conferência de imprensa, antes de explicar o verdadeiro motivo para a trocar de palavras mais azedas após o apito final:

“Aconteceram coisas vindas do banco deles que eu não gostei. Não foi de Jurgen Klopp, mas do banco. As emoções estavam ao rubro no jogo”.