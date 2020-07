Tom Hanks, Charlize Theron e Andy Samberg são os campeões do streaming

Missão Greyhound, na Apple TV+, A Velha Guarda, na Netflix e a comédia Palm Springs, na Hulu. O que é que estes títulos têm em comum? São filmes que no streaming estão a bater recordes, tudo isto num momento em que poucos cinemas fazem negócio no mundo inteiro.

São pois os gigantes do streaming que estão a lucrar com a situação da pandemia: tão simples quanto isso. Greyhound, com Tom Hanks, fez com que muitos começassem a aderir à Apple TV+, que nesta altura até permite que haja sete dias grátis de experiência. Este filme de guerra à antiga é o primeiro “filme de cinema” que a Apple TV+ coloca no seu acervo.

De recordar que esta obra produzida pela Sony estava pensada para estreiar por estes dias nos cinemas. Hanks, que é protagonista e argumentista, já lamentou o sucedido. De facto, a estrela de Hollywood tem toda a razão: o filme de Aaron Schneider, cheio de batalhas navais, foi feito para ser visto numa escala de grande ecrã e narra acontecimentos verdadeiros em 1942 quando um comandante de um destroyer tem como objectivo passar 37 navios dos Aliados no Atlântico Norte perante ataques sucessivos de submarinos alemães.

Recriado com um orçamento espampanante, Missão Greyhound é uma batalha naval que no pequeno ecrã (seja de um plasma, de um computador ou de um smartphone) perde o seu eventual esplendor, notando-se ainda mais a dependência digital com efeitos visuais onde a água perde a textura e tudo acaba por se confundir com um jogo de playstation. Aaron Schneider fez um filme de guerra “à antiga” mas com truques modernaços que não escondem um vazio muito dos dias de hoje.

Seja como for, o nome de Tom Hanks e o aparato de marketing estão a capitalizar toda a atenção nesta plataforma que no catálogo tem séries como The Morning Show, com Jennifer Anniston ou Defending Jacob, com o “Capitão América” Chris Evans. Na Hulu, outro gigante do streaming, a comédia Palm Springs, êxito do Festival Sundance, foi a estreia nas longas-metragens.

E que estreia! Só no primeiro fim de semana (arrancou a 10 deste mês) tornou-se na obra mais vista de sempre da Hulu. Segundo a Indiewire, esta companhia detida pelos estúdios Disney terá pago quase 17 milhões de euros para obter os direitos desta primeira obra de Max Barbakow, o valor recorde de um filme “indie” no festival criado por Robert Redford.