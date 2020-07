Carta do leitor: Mar vazio

Por: Francisco Amaral

Caro director do jornal OPAÍS,

Ontem passei por alguns supermercados para comprar peixe. Fui a dois do Nova Vida.

O meu espanto não é que os preços sejam altos, isso eu já sabia. Mas em conversa com os funcionários, disseram-me que os preços agora estão ainda mais altos porque todos aqueles peixes que estavam expostos eram importados.

Fiquei de boca aberta. Será que os marimbondos também levaram o peixe todo e deixaram o mar vazio?

Com o mar todo que Angola tem, como se explica que tenhamos de comprar e comer peixe importado? O nosso peixe do nosso mar onde está? Nós deveríamos ser um dos países do mundo com o peixe mais barato. Mas não. Mas será que no nosso país é só incompetência mesmo? Não conseguimos pescar no nosso próprio mar? Não consigo entender, por muito que pense.

A imagem que temos do pescador é sempre de um homem humilde, porque o seu produto é vendido a baixo preço, mas aqui em Angola o próprio peixe virou diamante. Assim o Calulu fica como? e o bom mufete e outros pratos tipo moqueca, ou mesmo aquela posta bem assada na brasa?

O nosso país tem de discutir bem isto tudo. É bom ir comprar cacusso e bagre, mas também deveríamos ter o direito de comer o peixe do nosso mar.