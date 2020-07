Academia Cabo-verdiana de Letras homenageia Corsino Fortes com o lançamento de caderno Cultural 

O presidente da Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL), Daniel Medina, afirmou Domingo, na cidade da Praia, que o poeta Corsino Fortes deixou uma obra “complexa e muito bonita que todos os cabo-verdianos e não só deviam ler” como forma de honrar a sua memória valorizando seu legado.

Daniel Medina fez estas declarações à Inforpress, a propósito do V aniversário do falecimento do poeta cabo-verdiano Corsino Fortes. A homenagem ao escritor culminou com o lançamento de Caderno Cultural, contendo depoimentos de amigos, de familiares e de pessoas que escreveram sobre a sua vida e obra do poeta.

A sessão do lançamento do caderno de 20 páginas contou com a presença do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Fonseca, um dos membros da Academia de Letras, bem como do presidente da Fundação Amílcar Cabral, Pedro Pires.

O programa incluiu recitais de poesia, exibição de um vídeo sobre Vida e Obra de Corsino Fortes, entre outros atractivos. No dia que assinalou cinco anos de passamento de Corsino Fortes, o presidente da ACL afirmou que a melhor forma de Cabo Verde valorizar o seu legado é estudando o poeta e seguindo seus exemplos.

Para Daniel Medina, Corsino Fortes marcou gerações e deixou marcas profundas, o que faz com que a sua memória seja sempre lembrada. “O sentimento é como se ele estivesse presente, porque marcou a sua e nossa geração, e ao deixar essa marca profunda, faz com que nós sempre nos lembremos dele e em particular da obra que ele deixou”, disse Daniel Medina.

O escritor homenageado

Corsino Fortes nasceu a 14 de Fevereiro de 1933, no Mindelo, São Vicente, tendo sido aplaudido pela crítica como o príncipe ou o poeta maior de Cabo Verde. A poesia tornou-se pública na sua vida, em 1957, quando saíram os seus primeiros poemas no jornal do 3º Ciclo Liceal.

Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, em 1966, onde viveu na Casa dos Estudantes do Império. Os seus poemas apareceram nos anos 1960 em algumas publicações como a revista Claridade ou a Antologia de Modernos Poetas Caboverdianos.

Mas só lançou o seu primeiro livro em 1974, “Pão & Fonemas”, que com “Árvore & Tambor”, editados em 1986 e “Pedras de Sol & Substância”, em 2001, formou “A Cabeça Calva de Deus”. A trilogia conta a saga do povo para a liberdade.

Corsino Fortes faleceu no dia 24 de Julho de 2015, depois de longos anos de luta contra o cancro e de ter lançado novo livro, a menos de uma semana antes da sua morte.

AACL

A Academia Cabo-verdiana de Letras é uma instituição colectiva que tem por objectivo a promoção e o incentivo das letras e da Literatura Cabo-Verdianas, a difusão da cultura, a preservação da memória, o legado da Literatura Cabo-verdiana, o enaltecimento de grandes vultos e outros notáveis da produção literária.