Guitarrista e fundador da Banda Fleetwood Mac morre aos 73 anos 

“É com pesar que a família de Peter Green anuncia a sua morte, este fim-de-semana, pacificamente, enquanto dormia”, diz um comunicado, em que se adianta que nos próximos dias haverá mais informações.

Nascido no bairro londrino de Bethnal Green, numa família judaica, a 29 de Outubro de 1946, Green fundou a banda Fleetwood Mac, juntamente com o baterista Mick Fleetwood, o guitarrista Jeremy Spencer e o baixista John McVic. Green abandonou, em 1970, a banda, que chegou a vender mais de 120 milhões de álbuns em todo o mundo, quando se viu afectado por uma doença mental, tendo sido diagnosticado com esquizofrenia.

Green foi um dos mais respeitados guitarristas da sua geração e lançou vários álbuns a solo e outros com alguns membros da banda que ajudou a formar.

Peter Green foi eleito para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1998. O seu último trabalho de estúdio foi Say You Will, em 2003.

Nos Bluesbreakers voltou a encontrar-se com o baterista Mick Fleetwood, com quem tinha tocado no grupo Peter B’s Looners. Pouco tempo depois entrou na banda de Mayall o baixista John McVie pouco tempo depois. Os três acabaram por sair e formaram o grupo Peter Green’s Fleetwood Mac. Com a entrada do guitarrista Jeremy Spencer, era anunciado como Peter Green’s Fleetwood Mac featuring Jeremy Spencer.

Fleetwood Mac estreou-se no festival de blues e jazz que decorria nos subúrbios de Londres no verão de 1967.

Deram nas vistas, o que lhes valeu um contrato com uma editora. O disco de estreia, que incluia quatro temas compostos por Green, foi lançado em Fevereiro de 1968, e esteve mais de um ano no top de vendas.

Green manteve-se no grupo até 1969, mas deixou uma marca em mais três álbuns de blues-rock. Algumas das composições que ficaram para a história são “Oh Well” ou “Black Magic Woman”, que se transformou num hit por Carlos Santana. Green, porém, teve um percurso pessoal inverso ao sucesso da banda: o abuso das drogas e a doença mental (foi-lhe diagnosticado esquizofrenia) empurraram-no para fora da banda cujo nome não ficou com o fundador mais marcante.

Isso mesmo reconheceu Mick Fleetwood em entrevistas. Com a saída de Green e, dois anos mais tarde, de Spencer, o grupo transformou-se radicalmente para as sonoridades pop, com a entrada de Christine McVie, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham.

Green, que chegou a estar internado em meados dos anos 70, só voltou a tocar nos anos 90 quando criou o Peter Green Splinter Group.