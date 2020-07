Sagrada garante contratações de “peso”

O Sagrada Esperança da Lunda Norte garantiu o concurso de dois futebolistas oriundos do campeonato português e turco, segundo afirmou à imprensa o técnico da equipa, Roque Sapiri.

Pedro Henriques, de nacionalidade brasileira, que na época passada jogou no campeonato turco, e Emanuel de nacionalidade portuguesa, que vestiu a camisola do Feirense, são as duas contratações asseguradas pela formação diamantífera da Lunda-Norte.

Além dos dois nomes avançados, o médio da Côte d’Ivoire Savané, ex-Williete de Benguela, também foi confirmado como um dos reforços do clube Lunda para a próxima temporada. O Sagrada Esperança, além do Campeonato Nacional de futebol da I Divisão (Girabola2020/21), vai disputar igualmente a Taça de Angola e as eliminatórias de acesso à Taça da Confederação.

O plantel será composto por 27 jogadores, dez dos quais são novas aquisições, entre os quais Karanga (ex-Petro de Luanda), Jó Paciente (ex- Sporting de Cabinda) e Reginó (ex-Sporting de Cabinda). Sozito (ex- Académica do Lobito), Vitorino e Leonardo, ambos ex- Williete de Benguela, fazem parte do mesmo leque.

O início da preparação depende igualmente do levantamento das restrições impostas às actividades desportivas pela pandemia da COVID- 19 que continua a assolar Angola e o mundo. Jiresse, Cabibi, Higino, Titi, Francis, História, Almeida e Guedes foram dispensados pela equipa técnica da equipa lunda.