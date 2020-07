Concessão de crédito líquido a clientes em 2019 regista diminuição

A diminuição é de 10% em relação a 2018, revela o estudo da Deloitte que apresenta o BAI como o banco líder em Angola. Seguem-lhe o BFA e BPC, entre os maiores

O valor total dos activos das instituições financeiras incluídas na 14ª edição do Banca em Análise1 da Deloitte ascendeu a 14.102 mil milhões de kwanzas, em 2019, o que corresponde a um crescimento de 11% face a 2018.

De acordo com o Estudo, o total do resultado líquido do sector bancário nacional registou, em 2019, um decréscimo de 76% em relação ao ano anterior, passando para os 78.439 milhões de kwanzas.

Na posição relativa entre os cinco maiores bancos a operar em Angola, o BAI lidera desde o ano passado, com um activo total de 2.641 mil milhões de kwanzas, seguido pelo BFA, BPC, BIC e Atlântico.

Os cinco maiores bancos representaram cerca de 72,4% do total do activo do sector bancário e o seu activo registou um aumento de cerca de 23% face ao ano anterior.

“O ano de 2019 foi marcado por três eventos muito relevantes para o sector bancário: a realização do exercício de Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA), a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no sistema financeiro e a liberalização do mercado cambial”, salienta José Barata, Presidente da Deloitte Angola.

Barata acrescenta que, “os principais indicadores do sector bancário apresentaram tendências distintas em 2019.

Por um lado, registou-se um aumento global do total dos activos e dos capitais próprios dos bancos, assim como houve uma diminuição do crédito líquido concedido a clientes, do produto bancário e dos resultados líquidos dos bancos em relação a 2018”, explica, sublinhando que “o total de crédito líquido a clientes registou uma diminuição acentuada em relação ao ano anterior.

Dentre os bancos analisados, o total de crédito líquido ascendeu a 2.648 mil milhões de kwanzas, o que corresponde a uma redução de 10% face ao ano de 2018”, disse.

Sobre o assunto, realça que o BIC, o BAI, o ATLANTICO, o BFA e o Banco SOL a liderarem a carteira de crédito. No que se refere ao rácio de crédito vencido, e de acordo com as demonstrações financeiras em análise, registou-se um aumento para os 38,2%, em 2019, sendo que em 2018 este rácio foi de aproximadamente 33,1%.

Importa salientar que este rácio é muito impactado pelo BPC e caso este banco não fosse considerado observar-se-ia um rácio de crédito vencido de 17,4% e de 14,6% em 2018 e 2019, respectivamente.

Segundo a 14ª edição do Banca em Análise da Deloitte, em 2019 o valor total dos depósitos de clientes no sector bancário foi de 9.796 mil milhões de kwanzas, o que representa um crescimento de 25% face a 2018.