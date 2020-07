Novo presidente do Interclube quer união e conquistas 

O novo presidente do Interclube, Alexandre Canelas, afirmou ontem que quer um clube unido e que conquista títulos em várias modalidades.

Na magna sala do Ministério do Interior, na tomada de posse visando o ciclo olímpico 2020/2024, o responsável fez saber que os objectivos do clube azul e branco estão assentes numa base científica.

Alexandre Canelas adiantou perante os sócios, adeptos e simpatizantes que a relação permanente com os projectos e programas do Interclube deve uma constante.

“É preciso estar com o Interclube nos momentos altos e baixos, pois é um clube com história e tradição no futebol angolano”, admitiu o novo presidente do clube azul e branco.

Por esta razão, Alexandre Canelas referiu que está em curso um programa de gestão desportiva que visa colocar o Interclube no pedestal dos vencedores.

A formação da Polícia Nacional já conquistou o Girabola, por isso está a criar condições para voltar aos tempos de glória.

O novo presidente do Interclube disse que o sonho azul e branco vai ser, a curto, médio e longo prazo, concretizado com base na motivação e gestão aplicada ao desporto.

Alexandre Canelas substitui no cargo Alves Simões, dirigente que conquistou vários troféus com a camisola do Interclube.

Para além do futebol e o basquetebol, o judo, o andebol e o atletismo são modalidades que continuam a dar alegria à família azul e branca.