PSG faz ponto de situação da lesão de Mbappé 

O Paris Saint-Germain revelou, ontem, que Kylian Mbappé estará fora da competição durante as próximas três semanas, o que deixa, desde já, o avançado francês fora do embate frente à Atalanta, para os quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para dia 12 de Agosto, em Lisboa, assim como da final da Taça da Liga, contra o Lyon, na Sexta-feira.

O camisola 7 dos parisienses sofreu uma entorse no tornozelo com lesão no ligamento externo após uma entrada duríssima de um jogador do Saint-Étienne durante a final da Taça de França e necessitará de três semanas de repouso para poder voltar a ser opção para Thomas Tuchel. Fica a dúvida sobre uma possível recuperação a tempo de jogar as meias-finais (18 e 19 de Agosto) da liga milionária, caso os franceses se apurem para essa fase da competição.