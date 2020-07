UFOLO promove concurso sob o signo “O que é ser angolano”

As candidaturas dos concorrentes aos prémios UFOLO de “Ensaio” e “Audiovisual” deverão submeter as suas candidaturas até 10 de Outubro, ao passo que os vencedores serão conhecidos a 10 de Novembro, numa iniciativa do Centro de Estudos UFOLO, sob o signo “O que é ser angolano”.

De acordo com o regulamento, trata-se de um prémio literário e audiovisual, cujos trabalhos deverão ser inéditos nos domínios do ensaio e audiovisual que reflectem em torno do tema “O que é ser angolano”, sendo a organização assegurada pelo Centro de Estudos UFOLO para Boa Governação.

As obras concorrentes deverão ser de autoria de cidadão angolanos maiores de 18 anos com interesse em concorrer. Cada ensaio não poderá conter mais de 3 mil palavras e devem ser redigidos em língua portuguesa ou em línguas nacionais.

Por sua vez, o audiovisual inclui o cinema, vídeo, teatro, música e o humor, sendo que a produção de cada um destes conteúdos deverá ter a duração mínima de dois minutos e a máxima de cinco minutos, igualmente apresentado em língua portuguesa ou em qualquer outra língua nacional.

Prémio

O autor da obra vencedora do Prémio de Ensaio receberá como distinção o valor de 1,5 milhões de Kwanzas ao passo que o do Audiovisual vai receber também em Kwanzas 1,25 milhões.

A organização faz saber que ficará detentora dos trabalhos premiados (ensaio e audiovisual), cujos autores cedem a título gratuito, os respectivos direitos de utilização e, consequentemente, autorizam, em regime de exclusividade, a organização utilizar, publicar e divulgar as referidas obras.

A organização

O Centro de Estudos UFOLO para Boa Governação visa contribuir para fazer da sociedade civil angolana um agente activo, com intervenção real nas acções do poder político e com influência efectiva sobre as políticas e as atitudes que determinam o futuro do país.