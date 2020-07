Agentes detidos por venda de motorizadas apreendidas arrastam o seu comandante à cadeia

João Katombela, na Huíla

O superintendente chefe Pedro Domingos foi detido depois de ter sido citado pelos dois agentes que se encontram em prisão preventiva desde o passado dia 14 do mês em curso.

De acordo com fonte na Polícia Nacional na Huíla, os dois agentes, um Inspector chefe e um terceiro subchefe, terão dito que o desvio das 24 motorizadas foi feito por orientação de Pedro Domingos, na altura com a qualidade de comandante da Unidade Operativa do Lubango.