Candidato da lista B retira candidatura à presidência da APAL

O candidato da lista B à presidência da Associação Provincial de Atletismo de Luanda (APAL), Jesse Beia, revelou a OPAÍS que decidiu retirar a sua candidatura na Segunda-feira, face às trapaças da lista A, encabeçada por Pascoal Chitunda, o pleito está agendado para o próximo Sábado, às 10:00.

Jesse Beia explicou que estava acordado que quem tinha dado entrada de projectos nos clubes antes do dia 16 na última Assembleia devia retirar, mas a lista A manteve e recebeu moções de apoio do 1ºde Agosto e do Petro de Luanda.

“Tentamos obter a nossa moção pelo Interclube, mas este emblema só realizou a Assembleia- geral de renovação de mandatos a 22 do corrente mês”, esclareceu.

Deste modo, Jesse Beia garantiu à Comissão Eleitoral (CE) que só podia passar a sua moção ou proposta no dia 28. Por esta razão, o candidato falou com a Comissão Eleitoral e concordou- se entre as partes uma moratória até Terça-feira.

“Para o meu espanto, recebi um telefonema do presidente da comissão das eleições a dizer que ouviu os mais velhos sobre a matéria de que não podia dar mais dias senão até Segunda-feira, às 12:30”, revelou.

Jesse Beia esclareceu que no dia 21 escreveu para a Direcção Nacional dos Desportos, via email, como assim se exige devido à Covid-19, para informar da arbitrariedade no processo, mas não obteve resposta.

“No Sábado tentamos pedir mais dias, porque a lista A apresentou irregularidade e a nossa a falta da proposta, o espanto foi que a outra lista já sabia das irregularidades da mesma e foram preparadas pra corrigir no dia do arranque da campanha”, acrescentou.

Aliás, Jesse Beia mostrou-se triste pelo comportamento do líder da lista A, porque sabia que perderia, pois é que o seu concorrente adiantou-se em fazer jogo baixo.

“Se notarem nas listas, a nossa reuniu a nata do atletismo, a outra apenas amigos e vizinhos que poucos aparecerão na tomada de posse como tem sido hábito. No meio do mandato muitos membros vão desistir”, lamentou.

Na senda deste assunto, tentamos contar o candidato Pascoal Chitunda, não tivemos o sucesso desejado.

Com a retirada da candidatura da lista B, liderada por Jesse Beia, o pleito eleitoral conta agora com o concorrente único da lista A, Pascoal Chitunda.