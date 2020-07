Irão lança mísseis em ‘porta-aviões’ dos EUA durante jogos de guerra no estreito de Ormuz

Em meio às tensões entre Irão e EUA, as tropas iranianas dispararam contra a maquete de um porta-aviões americano durante exercício de guerra no estreito de Ormuz.

Um dos pontos altos do exercício foi o ataque a uma maquete de porta-aviões, feita para se assemelhar aos navios da classe Nimitz da Marinha dos EUA e complementado com modelos de aviões de guerra estacionados no seu convés. As forças paramilitares iranianas dispararam um míssil de um helicóptero na direcção do navio, enquanto lanchas rápidas circulavam à sua volta.

A Marinha dos EUA criticou os exercícios militares do Irão que estão a ocorrer ao longo das rotas marítimas no golfo Pérsico e no estreito de Ormuz, acrescentando que está a monitorá-los de perto.

“Estamos cientes do exercício iraniano que inclui atacar a maquete de uma embarcação semelhante a um porta-aviões imóvel […] Estamos sempre atentos a esse tipo de comportamento irresponsável e imprudente do Irão nas proximidades de movimentadas vias navegáveis internacionais”, disse à AFP a porta-voz da Quinta Frota dos EUA, Rebecca Rebarich.

A funcionária da Quinta Frota dos EUA também observou que, apesar dos jogos de guerra serem realizados perto das principais hidrovias regionais, incluindo o estreito de Ormuz, responsável por grande parte dos transportes globais de petróleo, as operações dos navios comerciais não foram interrompidas, acrescentando que as operações da coalizão marítima internacional também não foram afectadas.