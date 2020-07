Pérolas africanas conhecem adversárias para o Mundial do Egipto

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol conhece a 5 de Setembro os adversários para o Campeonato do Mundo da modalidade, a realizarse no Egipto, de 14 a 31 de Janeiro do próximo ano.

Segundo uma fonte, as pérolas angolanas figuram no pote-4 com as similares de Cabo Verde, Marrocos, a República Democrática do Congo (RDC), Polónia, o representante da América do Sul e do Norte, bem como a Rússia.

Depois do penúltimo lugar na prova passada, as comandadas às ordens de Nelson Catito vão procurar nas terras dos Faraós subir alguns degraus, ou seja, superar a prestação que ficou aquém das expectativas. Ainda assim, uma excelente campanha poderá depender dos adversários que terão no cruzamento do sorteio, porque vão estar presentes no Campeonato do Mundo selecções com atletas com o nível táctico e técnico acima da média.

Deste modo, os russos e polacos não foram apurados para a magna competição, mas receberam por parte da IHF, órgão que rege a modalidade no mundo, o convite para participar no Mundial.

Por outro lado, a meia-distância do combinado angolano Isabel Guialo vai representar uma equipa francesa, clube que disputará a Liga Europa de andebol.