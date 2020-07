Ronaldo em gestão para a Champions

Cristiano Ronaldo pode ser poupado na deslocação à Sardenha para defrontar, hoje, o Cagliari, na 37.ª e penúltima jornada da Série A.

Um plano do treinador Maurizio Sarri com vista à gestão da condição física do craque português, explica a Gazzetta dello Sport, a pensar no encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Lyon.

Encontro agendado para 7 de Agosto, em Turin, onde a Juventus terá de virar a eliminatória perdeu em França por 0-1 de modo a conseguir o apuramento para a fase seguinte.

A Juve, recorde-se, garantiu na última jornada, com vitória por 2-0 sobre a Sampdoria, a conquista do nono título consecutivo na Série A italiana.