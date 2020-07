Académicos assinam livro conjunto “Diálogos sobre Educação, Cultura e Filosofia nas Redes Sociais”

O livro que tem a chancela da Mensagem Editora será apresentado pelo docente Abreu Paxe e moderado por Alberto Nguluve. É composto por 220 páginas, que resultam de uma compilação de publicações feitas pelos autores, nas suas páginas oficiais na rede social, Facebook, correspondentes a três anos, isso, desde Abril de 2017 até ao mesmo mês do presente ano.

O trabalho está constituído por várias temáticas relacionadas com a discussão da problemática do ensino no país, desde o nível primário até ao superior. Entre os assuntos, consta os diversos aspectos filosóficos e socioculturais ligados à reforma e modelos de educação e ensino.

O professor Chocolate Brás, em conversa com OPAÍS, disse ainda que o conjunto de textos abordam diferentes questões, arroladas com a realidade das escolas no país, que tem que ver com a política educativa e políticas públicas de educação. Nesta senda, o trabalho é recomendado aos professores, aos profissionais da educação, bem como aos que se interessam pelas ciências da educação e ciências humanas, assim como pelas relações que são estabelecidas no contexto social.

Com este livro, considerado de interesse particular dos autores que actuam no domínio das ciências da educação, pretendem também convidar os cidadãos, em geral, a participarem nos diálogos, mesmo no seio da família ou no ambiente de trabalho.

“O que se deseja é introduzir o diálogo para aquilo que são os aspectos da educação, tendo um olhar sobre a cultura, que envolve a sociedade em que estamos presentes, e, também, compreender a fundamentação das ideias e políticas. A ideia é que todos consigam ter uma visão sobre que são os diálogos no sector da educação, através dos conjuntos de temas”, explicou.