Recreativo do Libolo prepara abertura das oficinas

O treinador do Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, Romeu Filemon, pode abrir as oficinas a 10 de Agosto, visando o Girabola 2020/2021, prova cuja abertura está marcada para o dia 03 de Outubro próximo.

Mas, o regresso aos trabalhos deverá decorrer à luz das medidas de prevenção e combate à Covid-19, pandemia que continua a causar vítimas.

Romeu Filémon garantiu à imprensa local que a programação para a próxima época já está feita, porém, isso não depende somente da turma da Vila de Calulo.

Por outro lado, o antigo técnico dos Palancas Negras revelou que é natural que qualquer equipa procure por reforços para o plantel.

Nesta senda, Romeu Filemon adiantou que o seu emblema não é um caso à parte deste processo, porque é importante renovar o plantel.

“Estamos a fazer todos os possíveis para que possamos ter jogadores novos com qualidade no nosso plantel, de modo a atacarmos com tranquilidade o Girabola e a Taça de Angola”, revelou o timoneiro.

Romeu Filemon acrescentou que o clube, ou seja, a direcção está a trabalhar neste capítulo para reforçar a equipa em todos os aspectos, devendo dentro de uma semana anunciar as novas caras.