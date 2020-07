Angola quer transformar CEAAC num espaço comum dos Estados-membros

O embaixador angolano Gilberto Veríssimo, eleito ontem para presidir a Comissão da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), manifestou o interesse de transformar a organização num espaço comum de todos os Estados-membros.

Eleito para um período de cinco anos, o diplomata angolano considera fundamental fazer com que a organização seja vista pelos habitantes dos Estados-membros como um espaço comum, onde todos se possam rever no âmbito das políticas e interesses traçados.

Gilberto Veríssimo foi eleito na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Central em sistema de videoconferência.

O Presidente da República, João Lourenço, participou na referida Cimeira, que já vai na sua XVII edição.

Durante o certame, os líderes da CEEAC, reunidos por mais de seis horas, abordaram com profundidade, entre outras questões, as reformas da instituição.

“Foi feita a revisão do tratado da organização, bem como procedeu-se à análise dos seus protocolos, no quadro da nova dinâmica que se pretende para a CEEAC”, afirmou, no final da reunião, o ministro das Relações Exteriores, Téte António.

À imprensa, o chefe da diplomacia angolana sublinhou que as reformas em curso visam dar uma nova dinâmica à organização, realçando o Secretariado.

A CEEAC foi criada em Libreville, Gabão, em 1983, e tem como objectivos a promoção da cooperação e do desenvolvimento auto-sustentável, com particular ênfase para a estabilidade económica e melhoria da qualidade de vida da população da região.

Os 11 Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Central são Angola, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Tchad, República do Congo, República Democrática do Congo, Rwanda, Guiné Equatorial, Gabão e São Tomé e Príncipe.