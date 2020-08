Michelle Bolsonaro está com Covid-19, diz Palácio do Planalto

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está com Covid- 19, informou nesta Quinta-feira (30) o Palácio do Planalto.

A Presidência emitiu uma nota, na qual garantiu que o estado de saúde de Michelle é bom e que a primeira-dama seguirá os protocolos para o tratamento da doença.

“A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta Quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está a ser acompanhada pela equipa médica da Presidência da República”, informou a nota da Presidência.

A primeira-dama mora com o presidente Jair Bolsonaro e as filhas Letícia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Além de Jair Bolsonaro, que revelou no dia 7 de Julho ter contraído a doença, outra pessoa da família de Michele foi atingida pelo coronavírus. A sua avó, Maria Aparecida Firmo Ferreira, está internada desde 1º de Julho.

Michelle Bolsonaro participou, nesta Quarta-feira (29). numa cerimónia no Palácio do Planalto. A primeira-dama discursou ao lado do presidente e utilizou máscara.

As ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) discursaram na mesma ocasião.