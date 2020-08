China lança sua alternativa ao GPS, o sistema de navegação por satélite BeiDou-3

O país asiático lançou o último satélite necessário para operar o sistema, o BDS-3, planeando assim reduzir a sua dependência de tecnologias de terceiros para a navegação por satélite.

Nesta Sexta-feira (31), a China activou o seu próprio sistema de navegação por satélite, conhecido como BeiDou-3 (BDS-3), que será uma alternativa ao GPS norte-americano e ao GLONASS russo, relata a agência SINA.

O Sistema de Navegação por Satélite BeiDou-3 da China (BDS) foi oficialmente lançado ontem [31] para o serviço mundial. Este é um marco importante na visão da China para impulsionar a interconectividade em todo o mundo.

Isto foi possível após o último satélite necessário para operar o sistema inteiro ter sido lançado na semana passada. O evento, realizado no Grande Salão do Povo em Pequim, contou com a presença do presidente Xi Jinping.

“O BDS é o resultado dos esforços de um exército de trabalhadores mobilizado pelo partido e pela nação, do trabalho duro de centenas de milhares de engenheiros de todas as áreas e do apoio firme do público”, afirmou o designer-chefe do projecto, Yang Changfeng.

Existem três sub-sistemas que compõem o BDS, que são operados por 55 satélites na órbita da Terra. O primeiro deles, BeiDou-1, foi concluído em 2000, enquanto o segundo foi lançado em 2012.

Este ambicioso projecto, que começou em 1994, tem como objectivo competir directamente com o GPS e substituí-lo pelo BDS no país asiático. Desta forma, o plano é diminuir a dependência das tecnologias norte-americanas.