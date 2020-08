As eleições nas federações serão realizadas este ano, facto que contraria a posição do Comité Olímpico Angolano (COA) e dos órgãos que regem as modalidades no país.

Este assunto surge na sequência da reunião que o COA teve com as federações no sentido de adiar as eleições, visando o ciclo olímpico 2020/2024 para o próximo ano.

Em declarações à imprensa, o secretário de Estado para os Desportos, Carlos Almeida, fez saber que o seu pelouro mantém a posição.

Por outras palavras, o antigo capitão da Selecção Nacional de basquetebol adiantou que as eleições devem ser realizadas em este ano e que a Covid-19 não pode ser empecilho.

Por isso, cai por terra a ideia de se querer reunir somente no próximo ano, para a realização de eleições nas federações, uma vez que os clubes e associações, mesmo com a Covid-19, estão a fechar o processo.

No mês que começa hoje, as federações desportivas devem preparar- se para realizar eleições e iniciar o ciclo olímpico vigente.

Por isso, os candidatos aos pleitos estão mais tranquilos, porque muitos agentes desportivos disseram que a pandemia não pode ser um factor impeditivo.