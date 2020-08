Nvunda Tonet partilha técnica de avaliação psicológica e de intervenção psicoterapêutica em Webinar

A Editora Elivulu e o psicólogo clínico e psicoterapeuta conjugal, Nvunda Tonet apresentam de 3 a 7 de Agosto a Webinar “Avaliação psicológica e introdução às bases de intervenção psicoterapêutica” destinada aos estudantes e profissionais de psicologia.

A formação terá conteúdos de natureza ética, teórica e metodológica sobre a avaliação psicológica e intervenção psicoterapêutica.

Em entrevista a OPAÍS, Nvunda Tonet fez saber que o objectivo da actividade é de dotar, actualizar e aprimorar a qualidade dos serviços de psicologia oferecidos à sociedade angolana.

Contou que essa preocupação formativa emergiu a partir de fóruns de discussões e troca de argumentos com colegas sobre os métodos e técnicas desenvolvidas em contexto clínico, dentre eles, a formulação do seguimento psicoterapêutico em consultório.

“No actual contexto epidemiológico e com as restrições de circulação que se impõe, a modalidade à distância permite-nos uma interacção permanente, independentemente do horário e do local onde nos encontramos”, frisou.

Disse ainda que, nessa perspectiva, precisa-se debater, abordar e trocar experiências sobre as formas de actuação, o seguimento psicoterapêutico, os conceitos actuais, os casos clínicos, a postura ética do psicólogo, entre outros aspectos para o desempenho do psicólogo.

Em seu entender, não basta esclarecer a sociedade sobre a importância da avaliação psicológica. Tem de se trabalhar para dotar os profissionais de ferramentas que lhes permitam um desempenho consequente e eficaz, capaz de proporcionar aos utentes satisfação pessoal e saúde mental.