Banco Yetu interessado em financiar produtores do Cuando Cubango

A informação foi tornada pública sexta-feira 31, pelo responsável do Centro de Empresas local do Banco Yetu, Narciso Jesse, durante o um Fórum Económico do Menongue que contou com a participação de distintos agentes económicos e membros da Câmara de Comércio e Indústria do Cuando Cubango.

Narciso Jesse explicou que para a concessão do referido crédito são elegíveis todas as empresas ligadas a avicultura, corte e costura, agropecuária e seus derivados.

Constam igualmente da linha de prioridade os produtores de arroz, sabão, sal comum, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja, leite e óleo alimentar.

Explicou que tendo em consideração a localização geográfica da província e com base no Decreto Presidencial nº 23 /2019 de 14 de Janeiro, o banco elegeu os produtos mencionados que poderão ser financiados e aprovados pelo banco, porque são capazes de serem produzidos localmente.

Narciso Jesse, que não detalhou o montante total do crédito, referiu que para as microempresas o valor vai até aos 160 milhões de kwanzas, ao passo que para as pequenas empresas o tecto máximo é de 300 milhões de kwanzas