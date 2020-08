Com Fé e verdade, Mariana Carrilho volta aos palcos em Barcelona

Cantora lírica moçambicana regressou aos palcos, depois de enfrentar dias difíceis durante o confinamento, em Espanha, onde vive.

Mariana Carrilho vive há 11 anos no estrangeiro. Ao fim de uma década, a cantora lírica passou, nos últimos meses, por grandes provações em relação à sua carreira musical, pois, com o confinamento imposto pela Covid-19, em Espanha, não só esteve desempregada como teve de suportar ficar longe do palco e do público.

Depois de dois concertos suspensos, a artista moçambicana voltou a sentir a emoção de estar no palco no dia 27 de Junho. O musical com Gerard Mejías (Guitarra) e Laura Elena López (Soprano convidada) foi no Casino de Sant Andreu de la Barca, em Barcelona.

Para a mezzo-soprano, o espectáculo que aconteceu num terraço, em condições não ideais para um reportório clássico com guitarra, foi… “uma sensação muito boa voltar ao palco, com o público a desfrutar do momento. Foi uma volta de uma maneira muito curiosa. Regressamos à expressão… O que são as artes sem esse contacto com o público? O que significa dar um concerto se este concerto não tem público? A energia do público é importante e foi muito positiva no meu regresso ao palco”.

O concerto no Casino de Sant Andreu de la Barca, até aqui, é o único de Mariana Carrilho neste contexto de Covid-19.