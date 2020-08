GRÃ-BRETANHA: Hamilton na “pole position”

Lewis Hamilton soma e segue no Mundial de Fórmula 1. O campeão do Mundo garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, hoje (14h10), em Silverstone, em Inglaterra, com tempo-canhão (1.24,303 m) na volta ao circuito com 5,891 Km, assim ‘implodindo’ o recorde da pista!

O britânico da Mercedes-AMG conseguiu a terceira ‘pole’ consecutiva da temporada, em quatro corridas, a 91.ª da carreira e a 65.ª com a escuderia alemã curiosamente, 65 é também o número total de primeiros lugares em qualificação somados por Ayrton Senna.

Em Silverstone, só Valtteri Bottas contestou a superioridade de Hamilton, impondo-se nas duas primeiras fases da qualificação.

No entanto, na terceira, a decisiva, o finlandês não conseguiu derrotar o companheiro de equipa, ficando a 0,313 s de Lewis na volta mais rápida a Silverstone.

Na terceira posição, a mais de 1 segundo do campeão do Mundo e comandante do Mundial de 2020 (1,022 s), classificou-se Max Verstappen, em Red Bull-Honda.