Sérgio Traguil em negociações com o 1º de Maio de Benguela

O técnico de nacionalidade portuguesa, Sérgio Traguil, pode orientar na próxima temporada o 1º de Maio de Benguela, segundo uma fonte do clube.

As negociações, com o técnico que trabalha em Moçambique, estão avançadas na direcção do clube das Acácias Rubras. Sérgio Traguil espera pôr o preto no branco nos próximos dias, uma vez que as partes vão chegando a acordo verbal, segundo a fonte deste jornal.

O português conhece o futebol angolano, aliás, já treinou o Kabuscorp do Palanca, por isso não terá muitas dificuldades para se adaptar na prova, se vestir a camisola do Maio.

A formação da cidade das Acácias Rubras já foi desclassificada do Girabola 2019/2020 por faltas de comparência reiteradas no Campeonato Nacional.

A prova, devido à COVID-19, foi anulada mas o Maio não foi repescado, por esta razão interpôs uma providência cautelar no Tribunal Provincial de Luanda.