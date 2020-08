Sodiam conta com reservas resultantes de transacções de Novembro 2017

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, entregou ao IGAPE o seu Relatório e Contas auditado no passado dia 29 de Maio, ou seja, dentro do prazo definido por lei, assim como ao órgão da sua tutela.

O documento clarifica que as reservas de auditoria reportadas no R&C de 2019 resultam de transacções ocorridas antes da entrada em funções da actual Administração. Transformada em empresa pública há três anos, pelo Decreto Presidencial nº 153/17 de 04 de Julho, a SODIAM E.P. manteve os registos da SODIAM SA, nos quais se destacavam transacções realizadas ao abrigo da participação societária que incluía a ENDIAMA (99%) e o ISEP (1%), os quais deveriam ter sido ajustados contabilisticamente e registados de acordo com o novo estatuto das duas empresas públicas, obedecendo à Lei das Sociedades Comerciais e à Lei de Bases do Sector Empresarial Público, uma vez que passaram a ser empresas distintas com personalidade jurídica própria e autonomia financeira.

Durante o exercício de 2019 foi contratado o serviço especializado de consultoria financeira da DELOITTE, para proceder à reconciliação independente dos valores abertos existentes nos registos de ambas as empresas.

Foi realizado o levantamento contabilístico e foram identificadas todas as transacções pendentes nos registos de cada uma das empresas, para a devida decisão administrativo-financeira, tendo em conta que tais transacções haviam sido realizadas até Julho de 2017, período anterior à entrada em funções da actual Administração da SODIAM E.P.

O relatório de consultoria financeira apresenta, no seu conjunto de saldos, uma posição credora para a SODIAM E.P., que teve a iniciativa da referida reconciliação e tem manifestado disponibilidade de resolução destes eventos do passado, com o objectivo de eliminar do seu relatório e contas uma das reservas recorrentes de auditoria externa.

A SODIAM E.P. tem estado fortemente empenhada na eliminação das reservas de auditoria externa, relacionadas com eventos do passado, admitindo assim que a decisão associada à reconciliação de saldos entre as duas empresas esteja reflectida no fecho de contas dos próximos exercícios económicos com aprovação do IGAPE.

Sobre a SODIAM

A SODIAM, E.P.–Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola é a empresa estatal responsável pelo controlo e supervisão de compra, venda e exportação/importação de diamantes em Angola.

Das suas funções destacam-se as seguintes: canal único de comercialização de diamantes; órgão público de comercialização de diamantes; gestor da reserva estratégica do Estado; comprador e revendedor de 15 a 20% da quota de produção autorizada; comprador e revendedor exclusivo de diamantes brutos de origem e exploração semi-industrial/ cooperativas mineiras.