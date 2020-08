Lewis Hamilton vence GP Grã-Bretanha mesmo com furo na última volta

Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou, ontem, o GP da Grã-Bretanha num final de corrida emocionante, já que o piloto britânico teve um furo na última volta mas mesmo assim conseguiu chegar à meta à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo.

Hamilton, que largou da pole position, dominou e somou assim a terceira vitória consecutiva da temporada, 87.ª da carreira fica a quatro de igualar o recorde do alemão Michael Schumacher, e 7.ª no traçado de Silverstone, reforçando assim a liderança do Mundial de pilotos.

Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio daquela que foi a 4.ª prova do campeonato. Com este triunfo, Hamilton passa a somar 88 pontos e tem 30 de vantagem face ao segundo classificado do Mundial, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que foi 11.º na corrida deste Domingo, porque tal como o companheiro de equipa, teve um furo nas voltas finais.

Max Verstappen, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida, é terceiro do Mundial com 52 pontos.