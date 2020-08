“O Preço do Silêncio” vai ser publicado na plataforma Nuvem de Livros da Unitel T+

A entrega do prémio, que teve lugar esta tarde hoje na sede da Unitel T+, na cidade da Praia (Cabo-Verde), foi considerada pela vencedora do conto do concurso como “ímpar”, por ver reconhecido, a nível nacional, o trabalho realizado.

“Ao escrever este conto, deixei a minha opinião sobre o tema, particularmente, no que se refere à violência baseada no género, já que muitas vezes tenho escutado pessoas a justificarem a violência como forma de amor”, disse segundo a Inforpress.

Romise Barreto acrescentou, ainda, que ao escrever sobre o tema, pensa ter “quebrado” o tabú de que a violência é uma forma de amor, por entender que “quem ama não bate”, mas sim “cuida”.

Quanto à desigualdade do género, a vencedora da 2ª edição do Concurso Nacional Contos “Igualdade de Género” diz acreditar que o país, paulatinamente, vai vencer essa luta, pelo que recomenda que esse trabalho deve ser feito em casa, com a distribuição igualitária das tarefas aos meninos e às meninas.

Para a presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), Rosana Almeida, os adolescentes, por serem a “faixa etária que vai mudar Cabo Verde”, devem ser “estimulados a darem a sua opinião sobre alguns temas”, mesmo que seja em forma de escrita.

“Romise Barreto, além deste prémio, foi nomeada como embaixatriz da causa género, o que lhe atribui responsabilidade enorme de falar, por onde passar, da não-violência, sobretudo no namoro”, disse, ao entregar à vencedora um diploma de mérito da ICIEG.

Segundo ainda a Infiorpress, aproveitou ainda para informar que o conto, a ser publicado na plataforma “Nuvem de Livros” da Unitel T+, vai ser adoptado pela CPLP, em cada um dos países da comunidade, como actividade a ser introduzida em todas as escolas.

A directora de marketing da Unitel T+, Ercia Paim, realçou que a empresa tem engajado nesse concurso do ICIEG, porque “acredita na igualdade de género e porque pensa que é na idade juvenil que se pode fazer a diferença para o futuro de Cabo Verde”.

Manifestou ainda o interesse da Unitel T+ em continuar a patrocinar o Concurso Nacional Contos “Igualdade de Género”. O conto “O Preço do Silêncio” relata a história da personagem “Dina”, que era permanentemente maltratada pelo marido “Valdo”, um homem “agressivo e consumidor de álcool”, dentro de casa e diante dos filhos.

A história do mau trato termina com a denúncia da filha maior de Dina, Eliane, que não era descendente de Valdo.

O Concurso Nacional Contos “Igualdade de Género” foi criado pela ICIEG em 2018 e tem como propósito promover o conhecimento e o aprofundamento das questões do género entre os jovens do ensino secundário.

A primeira vencedora da 1º edição do Concurso Nacional Contos “Igualdade de Género” foi Jennifer Rosa, estudante da Escola Secundária Horace Silver, da ilha do Maio, com o conto “Amar até doer”.

A Semana