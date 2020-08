Editorial: Empregos, democracia e comunicação

A partir de hoje, Angola fica sem o seu maior grupo privado de comunicação social. Consuma-se a passagem para a esfera do Estado do grupo Media Nova, com a entrada em funções de um Conselho de Gestão nomeado pelo Governo. No dia 31 de Julho tinha sido na TV Zimbo.

Os próximos tempos dirão como se redesenhará a comunicação social em Angola, com a certeza de que a intervenção estatal manterá os postos de trabalho e a operação das empresas, num momento em que as condições económicas ditadas pelas restrições impostas pela Covid-19 configuram uma tempestade difícil de sobreviver para as empresas privadas que dependem da publicidade e esta das condições de mercado.

Salva assim empregos o Governo angolano, numa área absolutamente importante para a vida democrática e para o futuro. Cumpre o seu dever.