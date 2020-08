EUA vão instalar na Polónia mil soldados adicionais, afirma chefe do Pentágono, Mark Esper 

EUA e Polónia terminaram negociações no âmbito das quais Washington enviará ao país europeu mil soldados americanos adicionais, declarou o chefe do Pentágono, Mark Esper. “Estados Unidos e Polônia concluíram as negociações do acordo alargado de cooperação no domínio da defesa [EDCA, na sigla em inglês] […]

O acordo permitirá uma presença adicional permanente de aproximadamente mil militares”, lê-se no comunicado do secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper. Além disso, ele lembrou que a Polónia já tem 4.500 militares dos EUA de forma rotativa, o acordo também permitirá “reforçar a dissuasão da Rússia e fortalecer a OTAN”, diz o comunicado.

Anteriormente, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o país vai reduzir o número das suas tropas na Alemanha. O presidente norte-americano afirmou que decidiu reduzir o número de tropas dos EUA na Alemanha, porque o país deve biliões de dólares à OTAN.

No início de Junho, o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, chegou a dizer que gostaria que as tropas norte-americanas que deixarão a Alemanha fossem.