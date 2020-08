Huawei supera Samsung em remessas globais de smartphones no 2º trimestre

A Huawei superou a Samsung em remessas globais de smartphones no segundo trimestre de 2020, marcando a primeira vez, em nove anos, que uma empresa além da Samsung ou da Apple lidera o mercado, de acordo com o último relatório da empresa de análise de mercado de tecnologia Canalys.

A Huawei entregou 55,8 milhões de dispositivos durante o período Abril-Junho, uma queda anual de 5%, seguida pela Samsung, que enviou 53,7 milhões de aparelhos, segundo o relatório.

Apesar de uma queda de 27% nas exportações ao exterior, a Huawei dominou o mercado nacional no segundo trimestre, com as suas remessas dentro da China a subirem 8% no 2º trimestre e mais de 70% dos seus smartphones agora são vendidos na parte continental chinesa.

A China emergiu mais forte da pandemia do novo coronavírus, com fábricas reabertas, continuidade do desenvolvimento económico e controlos rígidos sobre novos surtos, observou o relatório.

“A Huawei aproveitou ao máximo a recuperação económica chinesa para reacender o seu negócio de smartphones, enquanto a Samsung tem uma presença muito pequena na China, com uma participação de mercado inferior a 1%, e viu os seus principais mercados, como Brasil, Índia, Estados Unidos e Europa, devastados pelos surtos e lockdowns subsequentes”, observou Ben Stanton, analista sénior da Canalys.

Mas será difícil para a Huawei manter a liderança a longo prazo, uma vez que os seus principais parceiros em regiões-chave, como a Europa, estão a assumir um número menor de modelos da Huawei e incorporando novas marcas para reduzir os riscos, observou o relatório.