Vietname diz que início de Agosto será “decisivo” para conter Coronavírus 

O Vietname, amplamente elogiado pelos seus esforços de mitigação desde que o coronavírus apareceu no final de Janeiro, enfrenta vários novos grupos de infecção ligados a Danang, depois de passar mais de três meses sem detectar nenhuma transmissão doméstica.

“Temos que empregar força total para conter todos os epicentros conhecidos, especialmente os de Danang”, disse o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc à emissora oficial Vietnam Television (VTV), segundo autoridades do governo.

“O início de Agosto será o tempo decisivo para impedir que o vírus se espalhe em larga escala”. O país de 96 milhões confirmou pelo menos 621 infecções, com seis mortes. As autoridades relataram, na Segunda-feira, um novo caso vinculado à cidade central de Danang, um ponto turístico onde o primeiro caso transmitido no país foi detectado em 24 de Julho, há 100 dias.

A fonte do novo surto não é clara, mas espalhou-se para pelo menos 10 lugares, incluindo a capital, Hanói, e o centro comercial da cidade de Ho Chi Minh, infectando 174 pessoas e matando seis.

Quatro casos foram detectados em fábricas em diferentes parques industriais em Danang, que empregam cumulativamente 77.000 pessoas, disse o jornal Lao Dong. O governo anunciou, no Sábado, que planeia testar toda a população de 1,1 milhão de pessoas de Danang, parte de “medidas sem precedentes”, para combater o surto. A cidade impôs um bloqueio na semana passada, proibindo o movimento dentro e fora da cidade e fechando os locais de entretenimento.

Buon Ma Thuot, uma cidade planáltica, região produtora de café do Vietname, foi detida na segunda-feira, informou a mídia estatal. Vinte e três por cento das infecções mais recentes são assintomáticas, afirmou o governo em comunicado, o que significa que as pessoas infectadas com o vírus não apresentam sintomas da doença de Covid-19 que ele causa.

Phuc disse que o novo surto pode ter um “impacto crítico” do que as ondas anteriores de infecção.

As autoridades disseram, no Domingo, que a cepa do vírus detectada em Danang era mais contagiosa e que cada pessoa infectada poderia infectar 5 a 6 pessoas, em comparação com 1,8-2,2 para infecções no início do ano.

O Vietname realizou 52.000 testes para o coronavírus nos últimos sete dias, de acordo com uma análise da Reuters de dados oficiais. Os dados do Ministério da Saúde não incluem testes rápidos usados para triagem em massa.