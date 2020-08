Competições africanas já têm data

A Confederação Africana de Futebol (CAF) aprovou, em reunião, novas datas para a disputa da Liga dos Campeões, bem como da Taça Nelson Mandela.

No encontro, realizado na sede do órgão que rege a modalidade no continente, no Cairo, no Egipto, os presentes concluíram que a Covid-19 inviabilizou a disputa das provas.

Por esta razão, no regresso da competição, à porta fechada, as meias-finais da Taça da Confederação inscreve o embate entre o Pyramide do Egipto e o Horoya da Guiné Conacry, no dia 22 de Setembro próximo.

Em Marrocos, o calendário impõe adversários de casa, ou seja, o RS Berkane e o HUSA (Marrocos). A Liga dos Clubes, segundo o site da CAF, acontece no mesmo período.