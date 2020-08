Competições retomam com torneio feminino em Palermo

O torneio de Palermo, do circuito feminino de ténis (WTA), assinala o regresso oficial do ténis mundial, após cinco meses em suspenso devido à pandemia de Covid-19, que chegou mesmo a cancelar algumas provas, como a edição de 2020 de Wimbledon, que deveria ter sido disputado entre 29 de Junho e 12 de Julho.

A retoma do circuito feminino acontece semanas antes do masculino (ATP), com o regresso previsto para 22 de Agosto, com a realização do Masters1000 Cincinnati, que serve de preparação para o US Open, o segundo ‘major’ da temporada e que irá decorrer entre 31 de Agosto e 13 de Setembro.

O US Open irá decorrer sem público nas bancadas, ao contrário do Roland Garros, reagendado para 27 de Setembro a 11 de Outubro, que prevê entre 50 a 60 por cento da sua lotação habitual.