Livro de ensaios sobre literatura moçambicana lançado no Brasil

Acaba de ser lançado no Brasil, o livro “O Campo Literário Moçambicano: Tradução do Espaço e Formas de Insílio, do professor universitário brasileiro Nazir A. Can, uma Colectânea de Estudos Sobre o Tema do “Insílio” na Literatura Moçambicana.

No livro lançado, recentemente, pela editora Kapulana, Nazir A. Can analisa a prática e a representação do Insílio, espécie de exílio vivido na própria terra, responsável pela dialética do deslocamento e do confinamento que estrutura o campo literário.

O autor oferece aos estudiosos da literatura de Moçambique dados sobre a singularidade da escrita moçambicana e sobre a sua pluralidade interna, segundo uma nota da Kapulana. A colectânea de ensaios conta com prefácio de Rita Chaves (USP), e, para Kapulana, “é mais uma valiosa contribuição para os estudos das literaturas africanas de língua portuguesa, particularmente da literatura de Moçambique”.

O autor Professor de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universitat Autònoma de Barcelona, licenciado em Letras pela Universidade do Porto e em Humanidades pela Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.