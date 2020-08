Lunda-Sul aposta em quadras desportiva

O Governo da Lunda- Sul apostou na construção de seis quadras desportivas, com vista a ocupar os tempos livres da juventude e massificar o andebol, basquetebol, futebol salão e ginástica.

Para o efeito, desembolsou 180 milhões de Kwanzas a serem usados para a contrução de quatro quadras em Saurimo, uma no Muconda e igual número no município do Dala.

Segundo o director do gabinete de estudos e planeamento, Belarmino Sandungo, as infra-estruturas estão inseridas no programa Eurobonds.

Iniciadas em Dezembro do ano transacto, as obras estão a 95 por cento de execução física e 90% financeira, prevendo-se a sua entrega em Novembro deste ano. A província conta com um campo: das Mangueiras.