OMS diz que equipa chinesa entrevistou cientistas de Wuhan sobre origens do vírus 

Uma equipa da Organização Mundial da Saúde na China para investigar as origens do COVID-19 teve “extensas discussões” e trocas de opinião com cientistas em Wuhan, onde o surto foi detectado pela primeira vez, disse um porta-voz na Terça-feira.

As conversas incluíram actualizações na pesquisa em saúde animal, disse ele. A China fechou o mercado de animais selvagens, em Wuhan, no início do surto, um dia depois de descobrir que alguns pacientes eram vendedores ou revendedores.

A OMS diz que o vírus provavelmente veio de morcegos e provavelmente teve outro “hospedeiro” intermediário. Os resultados da investigação da OMS são fortemente aguardados por cientistas e governos em todo o mundo, nada mais do que Washington, que pressionou fortemente pela missão.

O governo Trump acusa a OMS de ser centrado na China e planeia deixar a agência por lidar com a pandemia. “A equipa teve extensas discussões com colegas chineses e recebeu actualizações sobre estudos epidemiológicos, análises biológicas e genéticas, e pesquisas em saúde animal”, disse Christian Lindmeier aos repórteres, dizendo que isso incluía discussões em vídeo com virologistas e cientistas de Wuhan.

A missão de três semanas de antecedência, composta por dois especialistas em saúde animal e epidemiologia, foi incumbida de estabelecer as bases para uma equipa mais ampla de especialistas chineses e internacionais que procurarão descobrir como o vírus que causa a Covid-19 ultrapassou a barreira de espécies de animais para humanos.

Lindmeier não forneceu detalhes sobre o momento ou a composição da missão mais ampla. Os termos de referência para a missão mais ampla foram produzidos em conjunto com as autoridades chinesas na forma de rascunho, disse ele, e ainda não estavam disponíveis ao público.

A composição da equipa deve ser sensível, pois qualquer exclusão de especialistas dos EUA seria controversa. Outra questão será o grau de acesso concedido por Pequim.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, disseram que o patógeno pode se ter originado num laboratório em Wuhan, embora não tenham apresentado evidências disso e a China tenha negado.

Cientistas e agências de inteligência dos EUA disseram que surgiu na natureza. O chefe de emergências da OMS, Mike Ryan, disse, na Segunda-feira, que surpresas são possíveis. “O facto de o alarme de incêndio ter sido accionado (em Wuhan) não significa necessariamente que é aí que a doença passou de animais para humanos”, disse ele.