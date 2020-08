Plenário da CNE analisa hoje perda de mandato do presidente da comissão do Cuanza Sul

O plenário da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) vai reunir os seus membros hoje, quarta feira, para entre outros assuntos analisar a questão da suspensão do presidente Comissão Provincial Eleitoral do Cuanza-Sul, envolvido supostamente num suposto escândalo.

Uma nota de imprensa, enviada a redação do OPAIS, a sessão extraordinária de hoje, a ser orientada pelo presidente do órgão, Manuel Pereira da Silva, terá como ponto único a análise da perda de mandato do também jurista.

Esta é a segunda reunião do órgão em menos de um mês. A última aconteceu no dia 16 de Julho onde, dentre várias questões, o órgão analisou a situação da nova sede da CNE, o balanço das actividades realizadas nos últimos meses e o processo de implementação das autarquias no país…

Sobre esse último ponto, a CNE assegurou estar pronta para as autarquias, bastando que sejam convocadas. Relativamente ao receio de as autarquias não vierem a acontecer esse ano, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) deixou claro que esta é uma questão que está fora da competência do órgão cuja competência circunscreve-se apenas em organizar todo expediente autárquico depois da sua convocação oficial por parte de outros órgãos.